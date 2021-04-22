Грузия вернула своего посла в Украину [ Редактировать ]
В четверг, 22 апреля, в Киев после длительного перерыва вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Договоренности были достигнуты во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.
Отмечается, что накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.
Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию России соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск в российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.
Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Ранее мы писали о том, что новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.
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