Новый посол Украины отправилась в США [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом сообщила на своей странице в Facebook.
Отметим, что экс-министра финансов Оксану Маркарову президент Владимир Зеленский назначил послом в США 25 февраля. Ее кандидатуру предложил министр Кулеба.
Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine.
Отметим, Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что украинские дипломаты и представители Офиса президента активно работали над организацией встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена
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