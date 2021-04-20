Во вторник, 20 апреля, новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, что экс-министра финансов Оксану Маркарову президент Владимир Зеленский назначил послом в США 25 февраля. Ее кандидатуру предложил министр Кулеба.

Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine.

Отметим, Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что украинские дипломаты и представители Офиса президента активно работали над организацией встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.