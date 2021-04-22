У Маріуполі чоловік засмутився через маску і порубав магазин сокирою [ Редактировать ]
Погром у супермаркеті. У Маріуполі чоловік із сокирою зайшов у крамницю і почав рубати все навкруги - каси, вітрини з цигарками та захисні екрани. Перелякані покупці та продавці - розбіглися.
Усе це тривало кілька хвилин, відтак чоловік із сокирою пішов геть. Згодом став відомий його мотив. Каже, розізлився, бо його дружині в магазині зробили зауваження за маску. А ще її, нібито, вдарив невідомий.
Відео погрому, до речі, знімала саме вона. Подружжя опублікувало ролик у соцмережах. А коли подія набула резонансу - відео зникло. Чи справді жінку побили - з'ясовують правоохоронці. А ще переглядають записи камер спостереження у крамниці. За скоєне чоловікові загрожує до семи років за ґратами.
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