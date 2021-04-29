В повестке дня внеочередных заседаний парламента должны стоять те вопросы, которые сейчас волнуют людей, – это мир, снижение тарифов, борьба с пандемией.

"Мы внесли Постановление о снижении тарифов, "Слуги"его не поддержали, как и не поддержали Постановление о борьбе с пандемией. Это позор и предательство избирателей", – заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

ОП-ЗЖ настаивает на безотлагательном принятии двух постановлений: о льготном тарифе на электроэнергию для людей, проживающих в 30-км зоне возле атомных станций, и для жителей прифронтовых территорий.

"Мы считаем, что льготный тариф на электроэнергию также должен быть установлен и для тех, кто проживает на прифронтовых территориях. Эти люди находятся в очень тяжелых условиях, и обязанность политиков – помочь им, поддержать этих людей", – подчеркнул Юрий Бойко.

Что же касается внеочередных заседаний, то Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что собираться ради второстепенных вопросов повестки дня – это бессмысленная трата времени и неуважение к избирателю.

"Пустая повестка дня из второстепенных вопросов на внеочередных заседаниях парламента – это бессмысленная трата времени. Наша фракция готова принимать участие в заседаниях, где будут рассматриваться те законопроекты, которые облегчат жизнь нашим гражданам, приблизят установление мира, защитят людей от пандемии. А тратить время на пустые внеочередные заседания парламента нет никакого смысла", – резюмировал Юрий Бойко.