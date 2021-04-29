В израильском городе Тель-Авив двое мужчин затащили лошадь в дом и пытались поднять ее на лифте. Видеозапись была опубликована одним из пользователей соцсети Twitter.

По словам юзера, мужчина на лошади приехал к другу многоэтажный дом в гости. В итоге они не придумали ничего лучше, чем поднять лошадь на лифте на шестой этаж.

Отмечается, что соседи хозяина квартиры сразу же позвонили правоохранителям. Владельца лошади и его друга задержали, они оба подозреваются в жестоком обращении с животным. Также сотрудники попросили муниципалитет убедиться, что лошадь не подвергалась жестокому обращению.

2 חמורים מנסים להכניס סוס למעלית...

עד מתי רשעים יעלוזו, איפה הרחמים, איפה המוסר ואיפה קיבינמאט החינוך🤬 pic.twitter.com/cSTHjUYq7F — Arik.M. (@arik487) April 28, 2021

Ранее мы писали, что В Санкт-Петербурге 25-летний местный житель лишился носа после того, как полез целоваться к лошади. Подвыпивший молодой человек возле караоке-бара пристал к девушке на лошади, однако получил отказ. Тогда он полез "знакомиться" с конем.

Кроме того, В американском штате Орегон мужчину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над лошадью. Ветеринары после обследования лошади нашли внутри образцы подозрительной жидкости, в ходе расследования детективы смогли идентифицировать подозреваемого.

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