В Санкт-Петербурге 25-летний местный житель лишился носа после того, как полез целоваться к лошади. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Курьезный и одновременно трагичный случай произошел в центре северной столицы России в ночь на 10 декабря.

Подвыпивший молодой человек возле караоке-бара пристал к девушке на лошади, однако получил отказ. Тогда он полез "знакомиться" с конем. Он проигнорировал предупреждение наездницы о том, что животное может укусить и попытался поцеловать его в морду.

Очень зря: лошадь откусила ему нос. Инцидент попал на видео.

После случившегося конь и его хозяйка скрылись, а пострадавшего доставили в больницу. Врачи ампутировали горе-кавалеру кончик носа. Смогут ли ему восстановить нос, неизвестно.

Парня зовут Василий, по его словам, целоваться он ни к кому не лез, а просто хотел погладить животное.

Много, так сказать, не пил. Был в своем уме.

Он обещает, что не будет писать на наездниц заявление, если они выплатят ему компенсацию.

В полиции шутят, что парень легко отделался. Если бы подошел сзади, травмы от копыт были бы куда тяжелее.

Ранее сообщалось, что под Киевом лошадь упала в колодец, с помощью трактора ее удалось спасти.

Несколько дней назад "Подробности" писали, что в Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского.