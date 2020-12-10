Лез целоваться: лошадь откусила парню нос (фото, видео) [ Редактировать ]
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В Санкт-Петербурге 25-летний местный житель лишился носа после того, как полез целоваться к лошади. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
Курьезный и одновременно трагичный случай произошел в центре северной столицы России в ночь на 10 декабря.
Подвыпивший молодой человек возле караоке-бара пристал к девушке на лошади, однако получил отказ. Тогда он полез "знакомиться" с конем. Он проигнорировал предупреждение наездницы о том, что животное может укусить и попытался поцеловать его в морду.
Очень зря: лошадь откусила ему нос. Инцидент попал на видео.
После случившегося конь и его хозяйка скрылись, а пострадавшего доставили в больницу. Врачи ампутировали горе-кавалеру кончик носа. Смогут ли ему восстановить нос, неизвестно.
Парня зовут Василий, по его словам, целоваться он ни к кому не лез, а просто хотел погладить животное.
Много, так сказать, не пил. Был в своем уме.
Он обещает, что не будет писать на наездниц заявление, если они выплатят ему компенсацию.
В полиции шутят, что парень легко отделался. Если бы подошел сзади, травмы от копыт были бы куда тяжелее.
Ранее сообщалось, что под Киевом лошадь упала в колодец, с помощью трактора ее удалось спасти.
Несколько дней назад "Подробности" писали, что в Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского.
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