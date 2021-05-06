Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, кафе, рестораны и магазины, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, передает Reuters.

Ограничения вступили в силу с 6 мая. В Египте будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая.

Места большого скопления людей должны будут закрываться не позднее 21:00 местного времени (22:00 по Киеву).

С 6 по 21 мая магазины, торговые центры, кафе, кафетерии, рестораны, кинотеатры и театры должны будут закрываться в девять часов вечера, чтобы значительно уменьшить скопление людей.

После 21:00 будет разрешена работа служб доставки еды на дом, однако "в течение следующих двух недель любые встречи, конференции, торжества и другие мероприятия с большим количеством людей будут запрещены".

На период празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан (с 12 по 16 мая) верующим будет разрешено посещать мечети с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года Египет освободил туристов от уплаты визового сбора.