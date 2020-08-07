Египет обязал туристов иметь справку об отсутствии коронавируса [ Редактировать ]
С 7 августа прибывающие в Египет обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус.
Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбул, передает Al Balad.
Отмечается, что это правило будут применять ко всем туристам, как арабским, так и иностранным, которые прибывают морским, воздушным или наземным путем.
Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до въезда.
В то же время, это обязательство не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса алям и Мерса-Матрух. Однако выезд туристам за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов запрещен.
Ранее сообщалось, что Египет ослабил карантин и с 1 июля ждет туристов.
по теме
Туреччина змінила правила роботи готелів та закладів харчування в умовах пандемії
Відпочинок по-новому - чи справді Туреччина готова до напливу гостей, та чи безпечно подорожувати країною?
Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов
Новый сбор туристы будут оплачивать за медицинские услуги
Коронавірусна авіація: Італія погрожує заборонити польоти для Ryanair
В управлінні цивільної авіації Італії заявили, що перевізник порушує коронавірусні правила. Як саме провинився Ryanair і які вимоги зараз діють у країнах ЄС для авіаперельотів?
В Турции растет число зараженных COVID-19
Правила въезда для туристов турецкие власти менять пока не будут, заболевших лечат бесплатно, за счет страховки
Украина расширила "красный список" до более 120 стран
По прибытию из государств "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус