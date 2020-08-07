С 7 августа прибывающие в Египет обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус.

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбул, передает Al Balad.

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Отмечается, что это правило будут применять ко всем туристам, как арабским, так и иностранным, которые прибывают морским, воздушным или наземным путем.

Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до въезда.

В то же время, это обязательство не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса алям и Мерса-Матрух. Однако выезд туристам за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов запрещен.

Ранее сообщалось, что Египет ослабил карантин и с 1 июля ждет туристов.