С 1 ноября украинцы, которые едут отдыхать в Египет, будут освобождены от уплаты визового сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Египте.

"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 до 30 апреля 2021", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, остаются без изменений.

Кроме этого, существует возможность сдать такой тест на коронавирус по прибытию в ряд курортных городов.

Ранее сообщалось, что Египет обязал туристов иметь справку об отсутствии коронавируса.

Также мы писали о том, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.