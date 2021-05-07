За сутки на территории Украины зафиксировали 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество инфицированных лабораторно подтвердили в Харьковской (991больной), Днепропетровской (622 человека) областях, в Киеве (611 инфицированных), Донецкой области (571 случай) и Запорожской области (494 пациента). Таким образом за минувшие 24 часа:

Госпитализировали 3080 человек; летальных случаев - 379;

Выздоровели - 19 453 человека;

Сделали тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).

Отмечается, что за весь период эпидемии в стране зарегистрировано 2 105 428 заболевших COVID-19, 1 731 162 украинца справились с болезнью, еще 45 830 человек умерли.

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Кроме того, Министерство здравоохранения Украины планирует разработать и запустить ковид-сертификаты до 1 июля. В нем будут содержаться данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов на коронавирус и выздоровлении от COVID-19, Документ разрабатывают с учетом всех существующих требований.

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