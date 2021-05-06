В Украине запускают COVID-сертификаты: Степанов назвал сроки [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Министерство здравоохранения Украины планирует разработать и запустить ковид-сертификаты до 1 июля. В нем будут содержаться данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов на коронавирус и выздоровлении от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.
Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС.
Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале "Дія".
До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по запросу бумажное Международное свидетельство о вакцинации. При необходимости его можно предъявить при пересечении государственной границы.
Напомним, что в феврале власти ЕС заявили, что введут сертификаты вакцинации в течение трех месяцев.
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