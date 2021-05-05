Две недели подряд: в мире рекордный рост зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В мире две недели подряд количество новых случаев заражения коронавирусом держится на рекордном уровне с начала пандемии. Зафиксировано более 5,7 миллиона. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
За прошедшую неделю 93 тысячи человек в мире умерли от коронавируса. Это на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Вторую неделю подряд количество случаев COVID-19 во всем мире остается на высоком уровне с начала пандемии: более 5,7 миллиона новых случаев еженедельно после девяти недель подряд роста. Количество новых смертей продолжает расти седьмую неделю подряд - более чем 93 000 смертей.
В регионе Юго-Восточной Азии по-прежнему отмечается заметный рост случаев заболевания и смертности. В частности, на Индию приходится более 90% случаев заболеваний и смертей в регионе, а также 46% случаев заболеваний и 25% случаев смертей в мире, зарегистрированных за последнюю неделю.
Заболеваемость в регионах Европы, Восточного Средиземноморья, Африки и Америки снизилась. Показатели же в регионе Западной части Тихого океана можно было сравнить с предыдущей неделей.
В Европе, Африке и регионе Западной части Тихого океана число смертей уменьшилось, а небольшое увеличение было зарегистрировано в регионах Америки и Восточного Средиземноморья.
Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (2597285 новых случаев, рост на 20%). На втором месте - Бразилия (421933 новых случая, рост на 4%), за ней следуют США (345 692 новых случая, снижение на 15%), Турция (257992 новых случая, снижение на 32%) и Франция (163666 новых случаев, снижение на 23%).
По состоянию на 4 мая в лист ожидания вакцинации записались 514 821 человек.
Смотрите также последнюю статистику по зараженным коронавирусом в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 16 апреля, во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса
Всего с начала кампании по вакцинации было привито 759 434 украинца
В Украине за минувшие сутки, 4 мая, зафиксировано 2 576 новых случая коронавируса
В Украине за минувшие сутки, 29 апреля, зафиксировано 10 072 новых случаев коронавируса
Во Франции, в городе Марсель, супружеская пара пенсионеров заболела коронавируса