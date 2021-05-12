Пропаганда насилия и наркотиков: СБУ запретила въезд Моргенштерну (документ) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российского рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за "пропаганды культа насилия и жестокости". Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Українські новини".
В СБУ считают, что "указанный гражданин Российской Федерации" среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии".
В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 12 мая 2021 года в нем значится 181 человек.
За время существования списка из него исключили четверых артистов: актера Федора Добронравова, телеведущую Екатерину Варнаву, рэпера Басту (Василий Вакуленко) и итальянского певца Аль Бано.
29 апреля Минкульт внес Моргенштерна (Алишера Валеева) в "черный список" не въездных артистов. При этом на июнь у артиста были запланированы три концерта в украинских городах.
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