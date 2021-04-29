В четверг, 29 апреля, Министерство культуры Украины внесло российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Всего в списке 181 человек.

Отметим, что до этого Моргенштерн говорил о том, что ему страшно ехать в Украину, где у него летом должны были состояться концерты. Их планируют отменить, но билет на концерты еще продаются.

Ранее сообщалось, что Минкульт внес в "черный" список не въездных артистов участников "Хора Турецкого", которые не раз выступали в оккупированном Крыму.

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