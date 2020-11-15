Концерт российского рэпера Моргенштерна в Минске отметился скандалом с политическим оттенком. Об этом сообщает белорусский оппозиционный Telegram-канал Nextа.

Моргенштерну не понравилось, что фанаты принесли на концерт бело-красное флаги белорусской оппозиции. Нецензурно ругаясь, он со сцены потребовал не впутывать его в политику, а вместо этого нормально отдохнуть.

"Перед самим выступлением толпа скандировала "Лукашенко в автозак", абсолютно для всех пришедших это было своего рода поддержкой и шаутаутом белорусскому народу. Но не для Моргенштерна. Похвалить Моргенштерна за аморальность нельзя, однако за смелость открыть фанатам свою истинную, жадную до наживы, натуры - можно. Ведь как иначе объяснить то, что ваш, пусть любимый артист (мы не осуждаем), собрал с вас деньги, а потом взял и нас...л на вашу культуру, быт и убеждения. В таких случаях говорят "продался", - пишет Nextа.

Позднее на своей странице в Instagram Моргенштерн решил объясниться за свои слова на концерте в Минске.

Один из популярных Telegram-каналов перевернул мои слова так, как будто я против народа. Я вам так скажу: чуваки, мне абсолютно пох..., что у вас тут происходит. Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть... Ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим "движухам". Мне пох..., что происходит в вашей стране, в моей стране. Не надо портить мои концерты политикой... Не впутывайте меня в свои дела.

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