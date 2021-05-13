Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса. Каким именно препаратом не сообщается.

Об этом Гебрейесус написал в Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал глава ВОЗ.

Он добавил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.

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