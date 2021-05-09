ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Европейский союз отказывается от закупки вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. В частности, ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Euronews.
По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.
Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.
К слову, Украина сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южнокорейского производства.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca. Также мы писали о том, что во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca.
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