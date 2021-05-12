Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время - Степанов [ Редактировать ]
В Украину в ближайшее время прибудет новая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer, предварительно ее прибытие ожидается с 17 мая. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Наконец компании, которые нам задолжали дозы вакцин, с которыми у нас заключены контракты, оплаченные средства - они начали отгружать нам вакцины. Только за последние 10 дней пришло 1 млн доз вакцин. Ожидаем в ближайшее время, предварительно с 17 мая, получения Pfizer по инициативе COVAX, и по нашему прямому контракту", - сказал министр.
Также по его словам, ожидается партия вакцин от компаний Sinovac, AstraZeneca.
По данным Степанова, количество людей, которым могут делать прививки, составляет 5-6 млн в месяц в "спокойном режиме" - главное чтобы были вакцины и желающие.
Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.
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