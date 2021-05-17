"Мисс Вселенная-2021": кто стал победительницей конкурса [ Редактировать ]
На конкурсе "Мисс Вселенная-2021", который завершился в Майами, победила представительница Мексики Андреа Меза. Украинка Елизавета Ястремская не вошла в Топ-21.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.
В тройку лидеров вошли представительницы Бразилии - Джулия Гама, Перу - Яника Мачета и Мексики - Андреа Меза. В итоге девушку из Мексики признали самой красивой.
Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии, четвертое - доминиканка и пятое - конкурсантка от Перу.
Примечательно, что за всю историю конкурса мексиканки становились "Мисс Вселенная" только в 1991 и 2010 годах. В то же время представительницы США побеждали в этом конкурсе восемь раз.
Что известно о победительнице конкурса Андреа Мезе
Девушке 26 лет. Она программист по образованию. Также она увлекается техникой визажа, активно борется за права женщин. Девушка любит петь, активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.
Меза также участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.
Ранее мы писали о том, что "Миссис мира" арестована за скандал на конкурсе красоты.
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