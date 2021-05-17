На конкурсе "Мисс Вселенная-2021", который завершился в Майами, победила представительница Мексики Андреа Меза. Украинка Елизавета Ястремская не вошла в Топ-21.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

В тройку лидеров вошли представительницы Бразилии - Джулия Гама, Перу - Яника Мачета и Мексики - Андреа Меза. В итоге девушку из Мексики признали самой красивой.

Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии, четвертое - доминиканка и пятое - конкурсантка от Перу.

Примечательно, что за всю историю конкурса мексиканки становились "Мисс Вселенная" только в 1991 и 2010 годах. В то же время представительницы США побеждали в этом конкурсе восемь раз.

Что известно о победительнице конкурса Андреа Мезе

Девушке 26 лет. Она программист по образованию. Также она увлекается техникой визажа, активно борется за права женщин. Девушка любит петь, активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.

Меза также участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.

Ранее мы писали о том, что "Миссис мира" арестована за скандал на конкурсе красоты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.