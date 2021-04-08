Действующая "Миссис Мира" Каролин Джури арестована на Шри-Ланке после скандала, который она устроила во время финала конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Шри-Ланка". Об этом сообщает BBC.

Вместе с "Миссис мира" также арестована ее подруга-модель Чула Падмендра, которая активно помогала лишать короны победительницу конкурса красоты. Организаторы мероприятия, распространили заявление, в котором выразили "сожаление" о скандале.

Мы разочарованы. То, как Каролин Джури вела себя на сцене, было позором, и организация "Миссис мира" уже начала расследование по этому поводу.

Как сообщали "Подробности", победительницей конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Шри-Ланка" была объявлена Пушпика Де Силва. Однако как только ей вручили вожделенную корону, на сцену выбежала "Миссис Щри-Ланка-2019" Каролин Джури, завоевавшая титул "Миссис мира 2020".

Прямо на сцене она начала стаскивать головной убор с победительницы, которая в слезах покинула сцену. Потом корону возложили на голову красавицы, занявшей второе место.

"Миссис мира 2020" взяла в руки микрофон и пояснила залу, что Де Силва нарушила правила конкурса, поскольку она не замужем, а разведена.

Уже после скандальной церемонии опозоренная красавица заявила, она не в разводе, а просто проживает сейчас отдельно от мужа. И нет никаких официальных документов, которые бы подтверждали слова Каролин.

Инцидент с самоуправством произошел в прямом эфире национального телевидения и вызвал настоящий скандал. Организаторы конкурса подтвердили, что Пушпика не разведена, и пообещали вернуть ей корону.

Ранее "Подробности" сообщали, что "Миссис мира-2018" погибла в жутком ДТП.