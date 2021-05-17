Комітет охорони здоров’я Ради не підтримав відставку Степанова [ Редактировать ]
Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування проголосував проти відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
За проект постанови "рекомендувати ВР підтримати відставку міністра охорони здоров’я" проголосували 7 членів комітету, ще 7 утрималися, і один голос - був проти. Таким чином - рішення не прийнято.
Натомість комітет підтримав проект постанови, яким депутатам ВР пропонується самостійно визначитися стосовно подання прем’єр-міністра Шмигаля щодо міністра Степанова.
Свої голоси за відставку Степанова дали: Лада Булах, Олесь Довгий, Ярослав Дубневич, Яна Зінкевич, Максим Перебийніс, Ольга Стефанишина та Максим Радуцький.
Не підтримали проект постави (утрималися): Вікторія Вагнєр, Оксана Дмитрієва, Валерій Дубіль, Артем Дубнов, Валерій Зуб, Сергій Кузьміних та Юрій Заславський.
Категорично проти виступив член комітету - Михайло Макаренко.
Нагадаємо, що проти звільнення Степанова також висловилися низка відомих лікарів України, серед яких Ольга Голубовстка, Олександр Усенко, Василь Лазоришинец, Вячеслав Камінський тощо.
У соцмережі Facebook медики також запустили флешмоб #підтримуюСтепанова.
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