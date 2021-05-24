В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, торговавших рецептами на право приобретения наркотических. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи выяснили, что трое сотрудников частной наркологической клиники - 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей в возрасте 44-х и 30-ти лет - под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин. Делалось это без обследования и постановления диагноза "наркомания".

Рецептурные бланки формы №3 врачи покупали у государства по 3 грн, а наркоманам продавали по 500 грн. За несколько месяцев медики выдали почти 1300 рецептов на сумму более 600 тыс. грн.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли следующие вещественные доказательства:

медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с диагнозом "наркомания" и с подписями врачей;

бланки формы № 3;

прайс-листы с указанием стоимости услуг, предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств;

кассовые чеки, компьютерную технику, деньги.

По результатам предварительного расследования всем трем докторам объявили о подозрении в нарушении правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и незаконной выдачи рецептов на право приобретения наркотических средств.

Наркологам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что под Херсоном пастор держал в рабстве десятки людей. Проповедники заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо медицинской и психологической терапии их ждала бесплатная "трудотерапия".