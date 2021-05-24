В Одессе задержали трех наркологов: торговали рецептами на метадон (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, торговавших рецептами на право приобретения наркотических. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следователи выяснили, что трое сотрудников частной наркологической клиники - 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей в возрасте 44-х и 30-ти лет - под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин. Делалось это без обследования и постановления диагноза "наркомания".
Рецептурные бланки формы №3 врачи покупали у государства по 3 грн, а наркоманам продавали по 500 грн. За несколько месяцев медики выдали почти 1300 рецептов на сумму более 600 тыс. грн.
Правоохранители провели ряд обысков и изъяли следующие вещественные доказательства:
- медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с диагнозом "наркомания" и с подписями врачей;
- бланки формы № 3;
- прайс-листы с указанием стоимости услуг, предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств;
- кассовые чеки, компьютерную технику, деньги.
По результатам предварительного расследования всем трем докторам объявили о подозрении в нарушении правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и незаконной выдачи рецептов на право приобретения наркотических средств.
Наркологам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.
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