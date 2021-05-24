В Одессе офицер-пограничник пустил себе пулю в висок прямо в служебном кабинете. Страшный инцидент произошел на улице Инглези. Об этом сообщает "7 канал".

Погибшим оказался майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. В свою очередь Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего утром 24 мая.

Отмечается, что предварительной причиной смерти офицера является суицид. В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и комиссия.

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Кроме того, Самарском отделении полиции города Днепра старший лейтенант пустила себе пулю в голову. 30-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением головы, но вскоре скончалась, у женщины остались двое детей, возрастом 3 и 7 лет.

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