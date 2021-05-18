Под Херсоном пастор держал в рабстве десятки людей (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Херсонской области правоохранители разоблачили так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным Управления СБУ в Херсонской области, трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.
Проповедники заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо медицинской и психологической терапии их ждала бесплатная "трудотерапия". В так называемом реабилитационном центре, а по сути в рабстве находилось до 80 человек со всей Украины, в том числе из Крыма.
"Пациентов" заставляли трудиться на строительстве и по хозяйству. Пастор открыл в городе собственный цех по ремонту мебели, работать в нем также приходилось бывшим наркоманам. Деньги, полученные за выполненные ими заказы, присваивали организаторы "реабилитационного центра".
На территории центра силовики застали около 30 человек. Следователи проверяют законность деятельности центра и берут показания у пациентов относительно насильного удержания и трудовой эксплуатации.
Полиция начала уголовное производство по факту торговли людьми - ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее "Подробности" писали об аналогичном "реабилитационном" центре в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Там принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников, людей с нарко- и алкозависимостью.
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