В Херсонской области правоохранители разоблачили так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным Управления СБУ в Херсонской области, трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.

Проповедники заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо медицинской и психологической терапии их ждала бесплатная "трудотерапия". В так называемом реабилитационном центре, а по сути в рабстве находилось до 80 человек со всей Украины, в том числе из Крыма.

"Пациентов" заставляли трудиться на строительстве и по хозяйству. Пастор открыл в городе собственный цех по ремонту мебели, работать в нем также приходилось бывшим наркоманам. Деньги, полученные за выполненные ими заказы, присваивали организаторы "реабилитационного центра".

На территории центра силовики застали около 30 человек. Следователи проверяют законность деятельности центра и берут показания у пациентов относительно насильного удержания и трудовой эксплуатации.

Полиция начала уголовное производство по факту торговли людьми - ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" писали об аналогичном "реабилитационном" центре в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Там принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников, людей с нарко- и алкозависимостью.