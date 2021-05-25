КСУ закрыл дело о конституционности карантина выходного дня [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины сегодня закрыл производство по делу о соответствии Основному закону постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. Конституционное представление инициировали народные депутаты. Об этом сообщает представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.
"Сегодня Конституционный суд закрыл производство по делу по конституционному представлению народных депутатов о конституционности постановления Кабинета министров, которым ранее было введен т.н. "карантин выходного дня", - отметила парламентарий.
Представление в этом деле поступило в КСУ еще 23 ноября 2020 года, однако суд начал рассмотрение этого дела только после того, как обжалованные положения спорного постановления правительства утратили силу.
Совгиря напомнила, что в 2020 году конституционность других карантинных ограничений, введенных КМУ, также оспаривал Пленум Верховного суда в Конституционный суд. Однако в решении от 28 августа КСУ так же закрыл производство без оценки конституционности оспоренных положений по существу.
Ранее Зеленский поручил определить сроки выплат за карантин, больничных и декретных.
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