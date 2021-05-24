Зеленский поручил определить сроки выплат за карантин, больничных и декретных [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и пособия по беременности и родам.
Поручение дано на селекторном совещании под председательством президента.
По данным пресс-службы, премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал президента о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года.
По его данным уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачено 175 тыс. человек.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям.
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