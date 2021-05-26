С пятницы, 28 мая, Чехия приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране. А самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, сообщает Ceskenoviny.

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По его словам, последний рейс будет принят в среду.

"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании Ceske aerolinie - CSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.

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