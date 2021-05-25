Во вторник, 25 мая, Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью. Об этом сообщает Internationale Radio France (RFI).

Причиной стала недавняя принудительная посадки самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан один из основателей Nexta Романа Протасевича.

Кроме того, Франция отменяет полеты в страны белорусской компании "Белавиа".

Такое решение связано с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске,

Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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