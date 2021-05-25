Украина прекращает авиасообщение с Беларусью [ Редактировать ]
С 26 мая Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram
С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов, получила также государственная пограничная служба.
Шмыгаль также отметил:
Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича
Во вторник, 25 мая, Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью
Власти Беларуси вполне предсказуемо объяснили ситуацию с угоном самолета
В Офисе президента Украины отреагировали на "захват" самолета в Беларуси и задержание основателя Nexta Романа Протасевича
В четверг, 20 мая, в Одессе самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) совершил аварийную посадку