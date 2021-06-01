За первые 4 месяца текущего года задолженность по зарплатам выросла на 36,6% или почти на 1 млрд грн. ОП-ЗЖ требует от правительства обратить внимание на неконтролируемый рост долгов по зарплате и принять немедленные меры для сокращения задолженности. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Правительство полностью игнорирует проблему роста долгов по зарплатам. Только за первые 4 месяца текущего года задолженность по зарплатам выросла на 36,6% или почти на 1 млрд грн и на 1 мая составила 3,57 млрд грн. Требуем от Кабмина принять немедленные меры для сокращения задолженности перед людьми", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что значительные темпы роста долгов по зарплатам наблюдаются практически во всех отраслях экономики: в строительстве, а также секторе IT - более чем в 3 раза, сельском хозяйстве - в 1,4 раза, на транспорте - в 1,3 раза.

"Совершенно недопустимым выглядит резкий рост долгов в сфере здравоохранения – в 2,6 раза с начала года! К концу апреля задолженность по зарплатам перед врачами достигла более 72 млн грн. Медики, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, не получают свои заработанные средства. Это свидетельство полного непрофессионализма власти и наплевательского отношения к людям", - отметил политик.

Он добавил, что основная часть долгов перед работниками по-прежнему сосредоточена в промышленности – почти 78% от ее общей суммы. К концу апреля задолженность в этом секторе экономики выросла на 37% по сравнению с началом года или на 747 млн грн.

"Непрофессиональное управление экономикой приводит к тому, что люди не могут получить то, что заработали. Требуем от правительства безотлагательно обеспечить выплату людям заработанных средств", - резюмировал Сергей Лёвочкин.