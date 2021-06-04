На заседании в пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны Украины обсуждал выселение с государственных дач чиновников, которые не имеют права проживать. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, первые 20 человек находятся в процедуре выселения из государственных имений в Конча-Заспе. Среди них: экс-генпрокурор Святослав Пискун, министры времен Януковича - глава Минздрава Раиса Богатырева, глава Минюста Александр Лавринович и глава Минобразования Дмитрий Табачник.

Полный список:

Панасюк Елена Викторовна,

Зубко Людмила Николаевна,

Ивченко Виктор Анатольевич,

Матвиенко Ольга Васильевна,

Пискун Святослав Михайлович,

Юрчик Сергей Владимирович, бывший руководитель Одесского рыбхоза,

Гаврилюк Лидия Михайловна, член семьи Сергея Юрчика,

Васюнник Иван Васильевич

Лавринович Александр Владимирович,

Череп Валерий Иванович,

Гайсинский Юрий Александрович,

Табачник Дмитрий Владимирович,

Петренко Николай Николаевич,

Макарьян Давид Борисович,

Макарьян Борис Петрович,

Папиш Илья Иосифович,

Ильин Александр Игоревич,

Богатырева Раиса Васильевна,

Пискун Святослав Михайлович,

Семиноженко Владимир Петрович,

Тополов Виктор Семенович.

Проверку обитателей государственных дач проводили по заданию президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО называл точное количество таких дач: в Конча-Заспе - 71 дом, в Пуще Водице - 32 дома.