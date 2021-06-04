Большое выселение из Конча-Заспы: Данилов назвал чиновников, которые покидают госдачи [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
На заседании в пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны Украины обсуждал выселение с государственных дач чиновников, которые не имеют права проживать. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, первые 20 человек находятся в процедуре выселения из государственных имений в Конча-Заспе. Среди них: экс-генпрокурор Святослав Пискун, министры времен Януковича - глава Минздрава Раиса Богатырева, глава Минюста Александр Лавринович и глава Минобразования Дмитрий Табачник.
Полный список:
- Панасюк Елена Викторовна,
- Зубко Людмила Николаевна,
- Ивченко Виктор Анатольевич,
- Матвиенко Ольга Васильевна,
- Пискун Святослав Михайлович,
- Юрчик Сергей Владимирович, бывший руководитель Одесского рыбхоза,
- Гаврилюк Лидия Михайловна, член семьи Сергея Юрчика,
- Васюнник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович,
- Череп Валерий Иванович,
- Гайсинский Юрий Александрович,
- Табачник Дмитрий Владимирович,
- Петренко Николай Николаевич,
- Макарьян Давид Борисович,
- Макарьян Борис Петрович,
- Папиш Илья Иосифович,
- Ильин Александр Игоревич,
- Богатырева Раиса Васильевна,
- Пискун Святослав Михайлович,
- Семиноженко Владимир Петрович,
- Тополов Виктор Семенович.
Проверку обитателей государственных дач проводили по заданию президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО называл точное количество таких дач: в Конча-Заспе - 71 дом, в Пуще Водице - 32 дома.
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