Президент Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится в Офисе президента в пятницу, 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Отмечается, что повестка дня заседания СНБО состоит из 8 вопросов. Она была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.

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