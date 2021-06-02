Зеленский созвал заседание СНБО: что рассмотрят [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский официально созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится в Офисе президента в пятницу, 4 июня.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что повестка дня заседания СНБО состоит из 8 вопросов. Она была представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.
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