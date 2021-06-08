15 украинских областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантинных ограничений. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения Украины.

В настоящее время к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут принадлежать:

Винницкая область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область.

Отмечается, что по состоянию на 8 июня 2021 года вся территория Украины находится в "желтой" зоне. Другое решение будет принято только в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций..

Читайте также, Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой" зоны карантина. Теперь внесение в "зеленую" зону будут попадать регионы, соответствующие четырем основным критериям, которые определило правительство.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение о смягчении карантинных ограничений в стране. При въезде в страну путешествующий может предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , чтобы не находится на самоизоляции, но и отрицательный тест на антиген.

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