В Украине увеличилось количество "зеленых" карантинных регионов [ Редактировать ]
15 украинских областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантинных ограничений. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения Украины.
В настоящее время к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут принадлежать:
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область.
Отмечается, что по состоянию на 8 июня 2021 года вся территория Украины находится в "желтой" зоне. Другое решение будет принято только в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций..
Читайте также, Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой" зоны карантина. Теперь внесение в "зеленую" зону будут попадать регионы, соответствующие четырем основным критериям, которые определило правительство.
Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение о смягчении карантинных ограничений в стране. При въезде в страну путешествующий может предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , чтобы не находится на самоизоляции, но и отрицательный тест на антиген.
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