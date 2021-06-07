В понедельник, 7 июня, Кабинет министров Украины принял решение о смягчении карантинных ограничений в стране. Об этом говорится в постановлении правительства №583 от 2 июня 2021года.

Таким образом, согласно постановлению:

Разрешено проводить массовые мероприятия с заполненностью двух третей мест (если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации - никаких ограничений не применяется);

Разрешено проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест;

Разрешено кинотеатрам заполнять залы на две трети;

Разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах;

Разрешается кафе и ресторанам работать круглосуточно;

Разрешена работа гостиниц, хостелов, кемпингов и т.п.;

Разрешено размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо двух метров.

Также при въезде в страну путешествующий может предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , чтобы не находится на самоизоляции, но и отрицательный тест на антиген, или международный сертификат о полном курсе COVID-вакцинации препаратами, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин. Также мы писали о том, что Зеленский поручил спрогнозировать ситуацию с COVID на осень.

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