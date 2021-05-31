Карантин в Україні можуть "відправити" на літні канікули [ Редактировать ]
Карантин в Україні можуть пом'якшити на літо. Зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в населення нині вже спостерігається пандемічна втома. Тож щойно ситуація з Ковідом стабілізується - для людей можна полегшити епідвимоги.
Крім того, від червня в країні мають пришвидшити темпи вакцинації, що також уможливить певні карантинні послаблення.
Нині щепилися проти Ковіду близько мільйона українців. Із них 125 тисяч вкололи вже дві ін'єкції препарату. За минулу добу в країні виявили 1022 ковідних інфікування.
Востаннє такі низькі показники фіксували торік у серпні. Померли від коронавірусу 64 людини. Ушпиталили з підтвердженим діагнозом 810 хворих. Одужали майже 5 тисяч.
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