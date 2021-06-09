Продажа населению смеси газа собственной добычи и импортного по фиксированной цене позволит снизить стоимость услуг ЖКХ, даст возможность поддержать обедневших граждан и избежать кризиса неплатежей. Однако, имея в руках все реальные инструменты для снижения цены газа и коммунальных тарифов, власть ничего для этого не делает.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

«Власть не выполнила своего обещания снизить коммунальные тарифы, но такая возможность до сих пор есть. Механизмы, которые необходимо использовать, чтобы привести цену газа и тарифы на услуги ЖКХ в соответствие с доходами украинцев, – это снижение газодобывающим компаниям платы за пользование недрами, отмена НДС на газ и установление прозрачного тарифообразования по экономически обоснованным формулам. То есть взять газ собственной добычи, смешать его с импортным и сделать единую цену для населения", – подчеркнул политик.

По словам Юрия Бойко, "меморандумы" и совместные заявления Кабмина, мэров и "Нефтегаза" ситуацию с тарифами не решили.

"Украинские семьи получают платежки с космическими ценами за газ, тепло, электроэнергию, другие коммунальные услуги. Сокращается финансирование субсидий, а власть всё больше усложняет их получение", – отметил политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что повышать тарифы – это тупиковый путь, т.к. люди уже сейчас не в состоянии их оплачивать, а дальше это просто может привести к коллапсу в коммунальной и энергетической сферах.

"Долги за потребленные коммунальные услуги составляют около 80 млрд грн. И, заявляя о планах повысить стоимость киловатта электроэнергии до 3-4 гривен, власть должна понимать, что это спровоцирует еще больший кризис неплатежей, который завершится коллапсом и в коммунальной сфере, и у энергетиков. ОП-ЗЖ настаивает на возвращении льготного тарифа на электроэнергию и установлении моратория на повышение тарифов. Соответствующие законопроекты мы зарегистрировали в Верховной Раде. Их нужно вносить в повестку дня и принимать", – резюмировал Юрий Бойко.