Грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода [ Редактировать ]
Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. В четверг, 10 июня, будет ливень и штормовой ветер. Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Спасатели посоветовали, как действовать во время шквалов и гроз :
- плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;
- на открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.
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