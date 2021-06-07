В понедельник, 7 июня, в городе Краматорск Донецкой области выпал мощный град. Об этом сообщил корреспондент "Подробностей" на телеканале "Интер" Игорь Левенок в Facebook.

Журналист опубликовал видео, на котором видно, как крупный град буквально устилает улицу Краматорска.

Ранее синоптик рассказала, каким будет лето 2021 в Украине. По ее словам, атмосферные фронты и циклоны будут перемещаться, и это будет приводить к сильным ливням, шквалам, грозам, граду.

Также мы писали о том, что в Турции на побережье Черного моря выпал снег. Кроме того, в Карпатах третий день подряд идет снег, спасатели обратились к украинцам.

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