На Краматорск обрушился мощный град (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, в городе Краматорск Донецкой области выпал мощный град. Об этом сообщил корреспондент "Подробностей" на телеканале "Интер" Игорь Левенок в Facebook.
Журналист опубликовал видео, на котором видно, как крупный град буквально устилает улицу Краматорска.
Ранее синоптик рассказала, каким будет лето 2021 в Украине. По ее словам, атмосферные фронты и циклоны будут перемещаться, и это будет приводить к сильным ливням, шквалам, грозам, граду.
Также мы писали о том, что в Турции на побережье Черного моря выпал снег. Кроме того, в Карпатах третий день подряд идет снег, спасатели обратились к украинцам.
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