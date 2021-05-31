Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - сказал Кульбида.

Директор "Укргидрометцентра" отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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