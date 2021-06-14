Повестка дня работы парламента и инициативы власти далеки от решения злободневных вопросов. Вместо хлеба – зрелища, вместо действенных для людей законов - популизм и откровенное вредительство. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время выступления на Согласительном совете в понедельник, 14 июня.

"Чисто популистский закон об олигархах, который никоим образом не решает вопрос отделения политики от денег. Это то, что нужно сделать в государстве. Я уже не говорю о непонятных инициативах высадки миллиарда деревьев за 3 млрд гривен, которые очень напоминают нам коррупционную аферу с перераспределением антиковидного фонда. Весь парламент проголосовал тогда за выделение средств на борьбу с ковидом, но они исчезли неизвестно куда. Частично они всплыли на дорогах, частично еще где-то, но, во всяком случае, не были использованы по назначению", – сказал народный депутат.

Что касается других законопроектов, то, по словам Сопредседатели оппозиционной фракции, создается впечатление, что их главная цель – отобрать у граждан последние средства. "Всех украинцев, которые имеют более 0,5 га, власть хочет обложить налогами. Люди, которые выращивают продукцию, чтобы выжить и прокормить свои семьи, должны будут отдать последнее. Это же касается и введения НДС на продажу квартир. Понятно, что застройщики переложат НДС на людей, которые хотят купить эти квартиры", – отметил Юрий Бойко.

Такая же ситуация с так называемой нулевой декларацией. "Несколько лет назад все чиновники, а это примерно миллион человек, заполнили электронные декларации. Но при этом они не возмещали 5% со своего имущества или наличных средств. Мы все понимаем, что это законопроект для среднего класса, потому что пенсионерам нечего декларировать, а богатые люди давно вывели свое имущество в другие страны", – пояснил парламентарий.

Это притом, как подчеркнул Юрий Бойко, общество готовят к поднятию тарифов в новом отопительном сезоне. "За год тарифы выросли на 35%. Люди не в состоянии платить по таким ценам. Но вместо того чтобы снижать тарифную нагрузку, общество готовят к новому витку роста тарифов на газ, электроэнергию и воду", – отметил он.

Юрий Бойко подчеркнул, что в условиях экономического и социального кризиса, роста государственного долга такая политика власти губительна и преступна для страны.

"Позиция ОП-ЗЖ четкая и простая. Если популистский парламент отделил себя от народа, то он должен быть переизбран, и потом уже новый парламент должен сформировать правительство, которое будет делами отвечать на то, что волнует людей, и то, что нужно для государства, чтобы оно могло развиваться", – акцентировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".