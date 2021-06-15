Известная американская актриса Лиза Бейнс погибла в Нью-Йорке в результате дорожной аварии. Об этом сообщает New York Post.

Бейнс постоянно проживает в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорк приехала впервые с начала пандемии. 4 июня Лиза направлялась на встречу со своей женой Кэтрин Крэнхолд, когда на пешеходном переходе ее сбил скутер, проехавший на красный свет. После столкновения водитель скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция.

65-летняя актриса была госпитализирована c серьезной черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, 14 июня она скончалась.

Наибольшего успеха Лиза Бейнс добилась на театральной сцене, несколько раз она появлялась на Бродвее и была удостоена престижной награды Theatre World Award. Также она сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино.

Украинскому зрителю она известна по сериалам "Закон и порядок: Специальный корпус", "Отчаянные домохозяйки", "Она написала убийство", "Юристы Бостона", "Хорошая жена", "Клиент всегда мертв", "Однажды в сказке", "Нэшвилл" и многим другим.

Также она снялась в нескольких голливудских кинофильмах. Самые известные: "Исчезнувшая" (2014) режиссера Дэвида Финчера с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях, "Коктейль" (1988) с Томом Крузом в главной роли) и "Блондинки в законе" (2009).

Напомним, что 13 июня скончался актер Нед Битти, сыгравший в "Супермене" и "Убойном отделе" - номинант на "Оскар" и "Золотой глобус".