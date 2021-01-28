В городе Энсинитас (штат Калифорния, США) умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Об этом сообщает NBC.

Представитель актрисы сообщил СМИ, что она умерла в своем доме "естественной смертью".

Личмен получила работу в кино и на телевидении после того, как в 1946 году победила на конкурсе красоты "Мисс Чикаго" и приняла участие в "Мисс Америка".

За свою карьеру она снялась в более чем 50 фильмах. Клорис Личмен была обладательницей девяти премий Emmy, а также "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

"Золотой глобус" ей дали за главную роль в сериале "Филлис" (1975-1977).

Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

Также она играла в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Молодой Франкенштейн" (1974), "Плохой Санта" (2003) и "Испанский английский" (2004). Свою последнюю роль она сыграла в 2017 году в сериале "Американские боги".

В 2008 году актриса стала старейшей участницей телешоу "Танцы со звездами", заняв седьмое место.

С 1953 по 1979 год Клорис была замужем за голливудским импресарио Джорджем Энглундом. В этом браке актриса родила пятерых детей. Ходили слухи, что ее сын Джордж Энглунд-младший был первым мужем Шэрон Стоун. Сама звезда "Основного инстинкта" опровергла эту информацию.

Представители американской киноакадемии выразили соболезнования в связи со смертью актрисы: