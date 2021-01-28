Умерла американская актриса - лауреат премии "Оскар" [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В городе Энсинитас (штат Калифорния, США) умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Об этом сообщает NBC.
Представитель актрисы сообщил СМИ, что она умерла в своем доме "естественной смертью".
Личмен получила работу в кино и на телевидении после того, как в 1946 году победила на конкурсе красоты "Мисс Чикаго" и приняла участие в "Мисс Америка".
За свою карьеру она снялась в более чем 50 фильмах. Клорис Личмен была обладательницей девяти премий Emmy, а также "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
"Золотой глобус" ей дали за главную роль в сериале "Филлис" (1975-1977).
Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).
Также она играла в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Молодой Франкенштейн" (1974), "Плохой Санта" (2003) и "Испанский английский" (2004). Свою последнюю роль она сыграла в 2017 году в сериале "Американские боги".
В 2008 году актриса стала старейшей участницей телешоу "Танцы со звездами", заняв седьмое место.
С 1953 по 1979 год Клорис была замужем за голливудским импресарио Джорджем Энглундом. В этом браке актриса родила пятерых детей. Ходили слухи, что ее сын Джордж Энглунд-младший был первым мужем Шэрон Стоун. Сама звезда "Основного инстинкта" опровергла эту информацию.
Представители американской киноакадемии выразили соболезнования в связи со смертью актрисы:
Клорис Личмен была легендой комедии... Она не переставала поражать, восхищать и удивлять нас.
Cloris Leachman was a comedy legend. From a groundbreaking role on "The Mary Tyler Moore Show" to the films of Mel Brooks and her Oscar-winning turn in Peter Bogdanovich's "The Last Picture Show," she never lost her ability to shock, delight and surprise us. She will be missed. pic.twitter.com/tcyfF1uzWj— The Academy (@TheAcademy) January 27, 2021
Ранее сообщалось, что умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг.
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