13 июня умер известный американский актер Нед Битти. Об этом сообщила его дочь Блоссом Битти изданию The Hollywood Reporter.

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 84-м году жизни от "естественных причин". За свою карьеру Битти сыграл почти в 100 фильмах и сериалах. За роль в фильме "Телесеть" (1976) он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Кинодебют Неда Битта состоялся в 1972 году - он сыграл одну из главных ролей в культовой картине Джона Бурмана "Освобождение", где его партнерами стали звезды кино Джон Войт и Берт Рейнольдсом. Это история о друзьях, которые отправились в поход на каноэ по реке в горах Аппалачи и стали жертвами браконьеров. Битти досталась роль бизнесмена Бобби Триппа, который стал жертвой изнасилования. Из-за жуткой 10-минутной сцены фильм не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

После этого голливудские студии стали наперебой предлагать Битти новые роли. Всемирную известность ему принес комедийный образ Отиса - неуклюжего прихвостня главного злодея - в картине "Супермен" (1978) и его продолжении 1980 года.

​Уроженец Кентукки блестяще изобразил хулиганистого юриста Лили Томлина в фильме Роберта Альтмана "Нэшвилл" (1975) и скользкого окружного прокурора Майами в фильме Алана Дж. Пакулы "Вся президентская рать" (1976).

Нед Битти в фильме "Мудрая кровь"

В первых трех сезонах сериала "Убойный отдел" Битти сыграл детектива Стэнли Боландера, пожилого и опытного офицера полиции.

В 1991 году Нед Битти сыграл главную роль в фильме "Услышьте мою песню", где блестяще сыграл ирландского тенора Джозеф Локка. Зрители с удивлением узнали, что актер обладает великолепным голосом, а Битти был номинирован на премию "Золотой глобус".

Последним фильмом Битти стала комедия "Выдача багажа" (2013 год), где ему досталась небольшую роль.

Битти был четырежды женат, от разных браков у него восемь детей - шесть сыновей и две дочери.

Напомним, что недавно в авиакатастрофе погиб американский актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана.