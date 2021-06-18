Ультиматуми президента Володимира Зеленського щодо вступу України до НАТО - це бажання відвести увагу від реально проваленого плану реалізації досягнення миру і завершення війни на сході. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Павленко.

Коли будь-хто починає говорити ультиматумами, або проявляти більш агресивну риторику, це скоріше говорить про слабкість і відсутність дієвих аргументів. Або ж приховати провал того чи іншого напрямку під отакими жорсткими вимогами - скажіть так чи ні.

Політик вважає, що і результати саміту НАТО, і ті зустрічі, які відбувалися впродовж останнього тижня, показали, що питання вступу до НАТО для України поки що безперспективне.

І це дуже довга історія: і країни НАТО, і США, не готові іти на те, щоб надавати конкретні рішення, які б означили хоча б перспективи вступу в НАТО. Навіть цього чітко не сказано в термінах, коли буде ПДЧ - План дій щодо членства. НАТО це і безпекове, і політичне. НАТО - це і стандарти - соцальні, економічні, політичні, права людини, права людини, верховенство права.

Юрій Павленко нагадав, що НАТО це і стандарти - соціальні, економічні, політичні, права людини, права людини, верховенство права.

На території України є конфлікт, іде війна,І заяви, про те що вступ в НАТО закінчить війну, а потім нас приймають у НАТО, мені, здається це означає, що у нас забирають остаточно і Крим, і Донбас. Треба для себе розуміти, що для нас важливіше - відновлення цілісності, завершення війни, чи гра в НАТО.

Депутат звергнув увагу на те, що у питанні вступу до Альянсу треба зважати на позицію наших опонентів, адже президент Росії Володимир Путин чітко говорить, що Україна в НАТО - це виклик їхній національній безпеці.