Для обеспечения медучреждений Каменского Днепропетровской области в пиковый период пандемии коронавируса мэр города Андрей Белоусов и местное Управление здравоохранения построили коррупционную схему, по которой приближенные к городским властям структуры закупали необходимые для больниц товары по ценам, намного превышавшим рыночные. Об этом говорится в журналистском расследовании на сайте "Апостроф".

"Управление здравоохранения Каменского горсовета, воспользовавшись тем, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия пандемии, закупило целый ряд медицинских товаров вне тендерных процедур", - пишут журналисты со ссылкой на расследование телеканала "Днипро-ТВ".

В качестве поставщиков подчиненные Белоусова выбрали ООО "Торговая группа "Днепр" и ФЛП Толкунов Сергей Олегович.

По данным Апострофа, директором "Торговой группы "Днепр" является Александр Козырь, бывший сотрудник коммунально-жилищного эксплуатационного предприятия "Орион", напрямую относящегося к горсовету.

И "Днепр", и ФЛП Толкунов были зарегистрированы в самый разгар пандемии – осенью и летом 2020 года. Причем Толкунов, как пишет издание, "пользуется какой-то необъяснимой благосклонностью городских властей Каменского в плане закупок".

Торговой группе "Днепр" и Толкунову Управления здравоохранения доверило закупку 8 тысяч комбинезонов биологической защиты на общую сумму 2 720 000 гривен и 2100 дезинфицирующих средств в емкостях объемом 5 литров на 1 134 000 гривен.

"Даже беглый анализ похожих договоров и в других регионах, и в Днепре, показывает, что рыночная цена на подобные товары значительно ниже", - говорится в публикации.

Управление здравоохранения Каменского также закупило у Толкунова 100 кроватей по цене 6 000 гривен за штуку и 100 тумбочек по цене 5 280 гривен за единицу. "Больше всего вопросов возникло по стоимости кроватей и тумбочек, - пишет Апостроф. - Выяснилось, что их цена на рынке может быть в разы меньше, чем та, которую уплатила мэрия Каменского во главе с Белоусовым".

По данным издания, на основании изложенных данных Днепропетровская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах или организованной группой.