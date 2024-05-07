У шведському місті Мальме провели жеребкування півфіналів міжнародного співочого конкурсу. Наразі вже відомо, коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2024 і хто виступатиме. Серед учасниць є й Україна.

Жеребкування відбулось 30 січня. Разом з учасниками першого півфіналу стало відомо хто виступатиме у першу і другу частину шоу. Список опублікували на офіційному сайті співочого конкурсу.

У 2024 році півфінали відбудуться у вівторок, 7 травня, та в четвер, 9 травня о 22:00. Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступатимуть у першому півфіналі під номером п'ять.

Грандфінал пройде в суботу, 11 травня, на арені Мальме.

В Україні півфінали та фінал конкурсу транслюватимуть:

сайт Суспільне Культура;

сайт Cуспільне Євробачення;

телеканал Суспільне Культура, а також можна послухати наживо на Радіо Промінь.

Разом з Україною у першому півфіналі конкурсу виступлять:

Кіпр;

Польща;

Сербія;

Литва;

Хорватія;

Ірландія.

Ці країни братимуть участь в першій половині шоу.

У другій половині першого півфіналу виступлять:

Словенія;

Ісландія;

Фінляндія;

Португалія;

Люксембург;

Австралія;

Азербайджан;

Молдова.

Хто зможе голосувати на першому півфіналі Євробачення 2024

Взяти участь в голосуванні зможуть глядачі країн-учасниць, які виступатимуть у першому півфіналі. Зазначимо, що голосувати за свою країну не можна.

З країн великої п’ятірки, до якої входять держави-засновниці Євробачення, матимуть змогу голосувати Німеччина, Велика Британія, а також переможниця минулого конкурсу Швеція.

Голосування стане доступним одразу після завершення виступів всіх учасників Євробачення 2024.