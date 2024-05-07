"Євробачення-2024": дата, де дивитися та хто виступатиме [ Редагувати ]
У шведському місті Мальме провели жеребкування півфіналів міжнародного співочого конкурсу. Наразі вже відомо, коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2024 і хто виступатиме. Серед учасниць є й Україна.
Жеребкування відбулось 30 січня. Разом з учасниками першого півфіналу стало відомо хто виступатиме у першу і другу частину шоу. Список опублікували на офіційному сайті співочого конкурсу.
У 2024 році півфінали відбудуться у вівторок, 7 травня, та в четвер, 9 травня о 22:00. Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступатимуть у першому півфіналі під номером п'ять.
Грандфінал пройде в суботу, 11 травня, на арені Мальме.
В Україні півфінали та фінал конкурсу транслюватимуть:
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Cуспільне Євробачення;
- телеканал Суспільне Культура, а також можна послухати наживо на Радіо Промінь.
Разом з Україною у першому півфіналі конкурсу виступлять:
- Кіпр;
- Польща;
- Сербія;
- Литва;
- Хорватія;
- Ірландія.
Ці країни братимуть участь в першій половині шоу.
У другій половині першого півфіналу виступлять:
- Словенія;
- Ісландія;
- Фінляндія;
- Португалія;
- Люксембург;
- Австралія;
- Азербайджан;
- Молдова.
Хто зможе голосувати на першому півфіналі Євробачення 2024
Взяти участь в голосуванні зможуть глядачі країн-учасниць, які виступатимуть у першому півфіналі. Зазначимо, що голосувати за свою країну не можна.
З країн великої п’ятірки, до якої входять держави-засновниці Євробачення, матимуть змогу голосувати Німеччина, Велика Британія, а також переможниця минулого конкурсу Швеція.
Голосування стане доступним одразу після завершення виступів всіх учасників Євробачення 2024.
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