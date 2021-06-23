Во Львовской области откроют новые центры массовой вакцинации от коронавируса. Они будут открыты в маленьких городах, чтобы сделать вакцинацию доступной для жителей районов. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга.

"Мы видим, что уже открытые центры вакцинации показывают высокую эффективность, поэтому работаем над тем, чтобы в небольших городках открывать прививочные центры и приблизить возможность иммунизации для всех желающих. Поэтому, сейчас разрабатываем не только график работы уже существующих восьми центров, но и прорабатываем, как сделать процесс вакцинации максимально удобным", - заявил он.

По его словам, во Львове открыли еще два центра вакцинации, а именно в ТРЦ "Виктория Гарденс" и в лицее "Львовский".

Кроме того, в регионе на сегодняшний день работают восемь центров вакцинации. В частности, во Львове в "Арена Львов", в ТРЦ Forum Lviv и в Центре Довженко на Сыхове. На территории области открыли пять пунктов вакцинации - в Дрогобыче, Новояворовске, Стрые, Самборе и Червонограде.

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