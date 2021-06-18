Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.

Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области откроют еще три центра вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.