"Центры массовой вакцинации получат другой препарат" - Ляшко [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, во время пресс-конференции на полях форума "Украина 30" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что центры массовой вакцинации от коронавируса в будущем получат новую вакцину.
На сегодня в них используется китайская вакцина CoronaVac, но готовятся изменения в организации самого процесса, в том числе и вакцинация другим препаратом.
По его словам, на сегодня вакцинация проводится на трех платформах:
- пункты вакцинации,
- мобильные бригады,
- вакцинальные центры.
Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех.
Он подчеркнул, что сейчас в вакцинальных центрах и при вакцинации организованных коллективов используется китайская вакцина CoronaVac.
В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет.
Ранее мы писали о том, что Ляшко рассказал, когда ждать новую волну COVID-19
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