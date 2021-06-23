В среду, 23 июня, во время пресс-конференции на полях форума "Украина 30" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что центры массовой вакцинации от коронавируса в будущем получат новую вакцину.

На сегодня в них используется китайская вакцина CoronaVac, но готовятся изменения в организации самого процесса, в том числе и вакцинация другим препаратом.

По его словам, на сегодня вакцинация проводится на трех платформах:

пункты вакцинации,

мобильные бригады,

вакцинальные центры.

Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех.

Он подчеркнул, что сейчас в вакцинальных центрах и при вакцинации организованных коллективов используется китайская вакцина CoronaVac.

В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет.

Ранее мы писали о том, что Ляшко рассказал, когда ждать новую волну COVID-19

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