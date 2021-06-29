Убийца проведет в тюрьме от 7 лет Источник: Национальная полиция Украины

В Павлограде Днепропетровской области сын забил молотком собственную мать и отправил на больничную койку ее сожителя. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

24 июня на "102" поступило сообщение о том, что в квартире по улице Сергея Королева умерла 58-летняя женщина. Полицейские обратили внимание, что на ее теле имеются многочисленные телесные повреждения. 36-летний сын покойницы заявил, что мать избил ее кавалер. Якобы накануне вечером она вернулась домой уже с травмами, легла спать, а утром не проснулась.

Оперативники взялись проверять эту версию и быстро выяснили, что сын пытается запутать следствие. Оказалось, что накануне 61-летний сожитель погибшей женщины обратился за помощью к медикам. Его госпитализировали с телесными повреждениями. Правоохранителям он заявил, что их молотком избил сын его возлюбленной.

Мужчина это отрицал и выдвигал различные версии случившегося. Во время обыска у него дома полицейские обнаружили орудие убийства.

Мужчину задержали, за убийство матери ему грозит от семи лет лишения свободы. Как оказалось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Винницей мать на поминках зарезала сына на глазах у соседей.